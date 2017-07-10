Челябинская область досрочно вернула кредиты коммерческим банкам

Южноуральское правительство полностью закрыло долги перед банками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, южноуральский минфин выполнил поручение главы региона Бориса Дубровского по погашению дорогостоящих кредитов. Рассчитаться с коммерческими займами в полном объеме позволила помощь Федерации. Регион получил льготный бюджетный кредит, за счет которого досрочно погасил оставшийся долг перед Сбербанком.

«Свести к минимуму дорогостоящие в обслуживании кредиты поручил глава региона. На сегодняшний день эта задача выполнена, – уточнил министр финансов области Андрей Пшеницын. – Мы полностью рассчитались с банками за счет собственных средств и федеральных ресурсов, причем сделали это досрочно, обеспечив бюджету экономию более 600 миллионов рублей».

Как пояснил министр, соглашение о получении бюджетного кредита было заключено с минфином России на прошлой неделе. После чего в регион пришли почти 1,9 миллиарда рублей, выданные Федерацией на 5 лет под символические 0,1%. За счет этой суммы и собственных доходов удалось закрыть кредиты, взятые в Сбербанке под 10% годовых.

Всего с начала года регион выплатил банкам почти 4,9 миллиарда рублей раньше срока. Это стало возможным благодаря поступлению дополнительных доходов в бюджет и режиму экономии расходов, в котором область живет в последнее время.

По итогам 2014 года банковские займы Челябинской области составляли 15,2 миллиарда или 17,5% от собственных доходов бюджета. С каждым годом эта цифра уменьшалась, достигнув минимальных значений – 1,9 миллиарда рублей или 1,9% от собственных доходов – к весне текущего года.

Сейчас госдолг Челябинской области составляет 25,4 миллиарда рублей, из которых 10,9 миллиарда – бюджетные кредиты, 14,4 миллиарда – условные обязательства области по госгарантиям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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