ММК представит стали марки MAGSTRONG на «Иннопроме-2017»

ММК представит свою продукцию на инновационной выставке.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении информации и общественных связей ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Екатеринбурге проходит 8-я Международная промышленная выставка «Иннопром-2017», участие в которой принимает холдинг из Магнитки.

Главная тема нынешнего «Иннопрома» – «Умное производство. Глобальный подход». ММК представит внедренные промышленные разработки и реализованные инновационные проекты. Особое место в экспозиции ПАО «ММК», занимающей ведущее место на большом стенде Челябинской области, уделено выпускаемым на ММК высокопрочным и износостойким свариваемым маркам стали MAGSTRONG. Эти стали по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Механические свойства данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката, в сравнении с традиционно применяемыми материалами.

8-я Международная промышленная выставка «Иннопром-2017» проходит с 10 по 13 июля в международном выставочном центре «Екатеринбург – ЭКСПО». Главной темой форума традиционно являются новейшие технологические разработки в промышленности и актуальные вопросы развития рынка инноваций в России. В 2016 году в рамках выставки «Иннопром» прошло порядка 150 мероприятий, открытых для посещения. В работе форума приняли участие 500 спикеров и экспертов на уровне СЕО. Свою продукцию представили 640 индустриальных компаний-экспонентов из 17 стран мира.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.07.17

Челябинская область досрочно вернула кредиты коммерческим банкам. / В Челябинской области рецидивист, расправившийся с сожительницей и соседкой, получил 19 лет колонии. / Семеро по лавкам: южноуралец четыре года не платил алименты семерым своим детям. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»