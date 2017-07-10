За неделю число южноуральцев, заболевших клещевым энцефалитом, выросло вдвое

Число южноуральцев, заразившихся клещевым энцефалитом, выросло до 5 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на 10 июля в медицинские организации Южного Урала обратилось 16 тысяч 783 пострадавших от укуса клещей, в том числе 3 тысячи 749 детей ( за аналогичный период 2016 – 12 тысяч 112 человек, в том числе 2 тысячи 427 детей). Зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом у жителей Челябинской области, не привитых против этого заболевания (неделю назад – 2), 10 случаев заболевания клещевым боррелиозом (неделю назад – 7). В лабораториях области исследовано 4 тысячи 613 клещей, из них 3% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 19% возбудителями боррелиоза.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует не откладывать вакцинацию против клещевого энцефалита и не забывать о необходимости проведения 1 раз в три года ревакцинирующей прививки. Желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.07.17

ММК представит стали марки MAGSTRONG на «Иннопроме-2017». / Челябинская область досрочно вернула кредиты коммерческим банкам. / В Челябинской области рецидивист, расправившийся с сожительницей и соседкой, получил 19 лет колонии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»