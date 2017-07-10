Два района Челябинска не выполнили план по призыву

В Челябинске районные военкоматы едва не сорвали призывную кампанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с выполнением государственного заказа по призыву в вооруженные силы России возникли в Калининском и Курчатовском районах.

На прошедшем сегодня аппаратном совещании чиновники заявили, что из запланированных 165 призывников с северо-запада областного центра отправились служить лишь 152 человека. В Калининском районе и вовсе не досчитались 30 новобранцев.

В мэрии отметили, что необходимое количество призывников территориальные отделы все же набрали, однако по непонятным причинам не смогли доставить юношей в воинские части.

Глава администрации Евгений Тефтелев поручил подчиненным разобраться с призывом и даже предложил подвозить новобранцев на собственно арендованном автобусе.

Между тем, в областном военкомате проблему с транспортировкой призывников категорически отрицают. «Все, кого мы отправили в армию, доставлены в воинские части, – заявил начальник отдела военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев. – Речь не идет о том, что призывники собрались возле военного комиссариата и их не смогли увезти. Проблема в недопоставке военнообязанных в ряды вооруженных сил. Два района Челябинска не выполнили план из-за прошедшей реорганизации территориальных отделов».

Чернышев уточнил, что до 1 декабря 2016 года в Курчатовском и Калининском районах работали отдельные структурные подразделения, затем их объединили, назначив нового руководителя. По официальной версии, именно из-за не влившегося в работу военкома и могла произойти заминка.

В свою очередь, представители регионального военкомата не стали дожидаться, пока челябинские власти подкорректируют цифры по призыву (тем более, областной призывной пункт уже прекратил работу), вместо этого «закрыли» недостающее число новобранцев молодыми людьми из других районов Челябинска и области.

Добавим, на сегодняшний день государственное задание по призыву южноуральцев выполнено на 100%. По итогам текущей призывной кампании (формально она завершится 15 июля) на службу в армию отправили 3 тысячи 487 ребят.

Челябинск, Юлия Димова

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