«Еще свет отключите!» Половину Озерска оставили без газа, горячей и холодной воды

В Озерске во время опрессовки сетей прорвало водовод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунальное ЧП произошло сегодня на магистральном трубопроводе. По данным очевидцев, вода фонтаном хлынула из перекопанного участка улицы Ленина и затопила всю проезжую часть.

В результате аварии без воды остались жители старой части города, а также жилой массив в районе ДОКа (деревообрабатывающего комбината).

Как отмечают местные жители в соцсетях, с 9 часов холодной воды нет на улицах Карла Маркса, Семенова, Лермонтова, Победы, Дзержинского, Калинина, Октябрьской, Матросова, Гайдара, частично на улице Строительной.

По предварительным данным, трубу ХВС повредил экскаватор во время работ по подготовке коммунальных сетей к зиме.

В настоящий момент на месте работают специалисты, о сроках ремонта центрального водовода пока не сообщается.

«Ходят слухи, что во всем городе два дня не будет воды вообще никакой. Нас даже с работы отпустили (столовая)», – написала участница сообщества «Подслушано в Озерске».

«А мне сейчас позвонили и сказали, что нужно ребенка из садика забрать, так как нет воды. И что всех детей уже забрали», – поделилась информацией еще одна жительница.

«Горячую воду отключили по плану, газ – из-за ремонта, холодную воду – из-за аварии. Отключите еще электричество, чтоб совсем не заскучали!», – возмутилась другая.

Напомним, с 10 по 12 июля Озерск также остался без магистрального газоснабжения в связи с ремонтом трубопровода, ведущего к городской газораспределительной станции. По данным ООО «Озерскгаз», имеющийся в системе запас газа весьма ограничен, в связи с чем потребителей просят экономно расходовать голубое топливо, чтобы его хватило на весь период отключения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.07.17

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