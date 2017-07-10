«Долги растут, терпение заканчивается»: охранники «ЧелябГЭТ» объявили забастовку

В Челябинске охрана МУП «ЧелябГЭТ» грозятся заблокировать работу общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анонимное сообщение о готовящейся акции протеста появилось в соцсетях.

«Уважаемые кондукторы и водители ООО «ЧелябГЭТ»! Просьба понять наши действия и не препятствовать, ведь они направлены на то, чтобы нас услышали и начали решать ситуацию, – говорится в сообщении. – 11 июля 2017 года будут перекрыты все въезды и выезды из трамвайного, троллейбусного депо и всех охраняемых конечных станций на один час». На какое именно время запланирована забастовка, протестующие не уточняют.

Вместе с тем признаются, что на столь радикальные меры сотрудников обанкротившегося предприятия подтолкнула ситуация с задержкой зарплат охранникам депо. «Люди с апреля не могут получить заработанные деньги. А обещаниями, что зарплату выдадут на днях, сыт не будешь, и коммунальные услуги не оплатишь. Тем самым, долги растут, а терпение заканчивается», – отмечают организаторы.

Если охрана, действительно, исполнит задуманное, уже завтра в Челябинске встанут все троллейбусы и трамваи, будет сбит график движения городского электротранспорта, предприятие понесет серьезные убытки.

Обсуждая акцию протеста, несколько участников группы «Подслушано Челябинский транспорт» заявили, что информация о забастовке – фейк: «Это вброс. Никаких долгов там нет перед сотрудниками ГЭТ». Другие, наоборот, выступили в поддержку протестующих: «И правильно сделают! Может, тогда вышестоящее руководство задумается, что людям жить не на что! И ведь у них тоже есть семьи, которые нужно обеспечивать».

Напомним, в настоящее время муниципальное предприятие «ЧелябГЭТ» находится в стадии банкротства, назначен временный управляющий. Согласно данным картотеки дел арбитражного суда Челябинской области недоимка по налогам и другим обязательным платежам насчитывает 554 миллиона рублей. Полная сумма исковых требований к ЧелябГЭТ составляет 559,4 миллиона рублей. Столько предприятие задолжало Пенсионному фонду России, так как не платило полагающиеся взносы с 2008 года.

С 1 июля текущего года пассажиров электротранспорта обслуживает ООО «ЧГЭТ».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.07.17

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