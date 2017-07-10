Семейная ссора и собачий поводок: на Южном Урале погибли два подростка

Южноуральские следователи проводят проверку по факту смерти двух несовершеннолетних.

Как cообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, 7 июля в одной из квартир областного центра обнаружено тело 15-летнего школьника. Следов насильственной смерти на теле погибшего не зафиксировано. Известно, что за три часа до смерти подросток поругался с матерью.

Еще один школьник погиб в селе Бродокалмак Красноармейского района 9 июля. По предварительным данным, 13-летний мальчик вместе с младшим братом отправился на улицу выгуливать пса. Заигравшись с питомцем, подросток накинул на шею собачий поводок, залез на стол, но не удержал равновесие. Падая, школьник случайно зацепился поводком за трубу. От полученных травм ребенок скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, точные причины смерти подростков станут известны по итогам судебно-медицинских экспертиз.

Также в ходе доследственной проверки будут опрошены родственники и знакомые погибших, дана оценка органам опеки, следящим за семьей в Бродокалмаке, проверены их жилищные условия.

Челябинск, Юлия Димова

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