В Магнитогорске накрыли банду аферистов, за деньги бивших машины

В Челябинской области шесть человек задержаны по подозрению в инсценировке дорожных происшествий.

Как cообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, обвиняемые в мошенничестве подстраивали аварии для получения страховых выплат.

В ходе обысков в квартирах подозреваемых изъяты карты памяти и видеорегистраторы, на которых записаны фиктивные ДТП. Кроме того, найдены документы и справки страховых компаний, автозапчасти, новые и с механическими повреждениями. Причиненный аферистами ущерб превысил 500 тысяч рублей.

По фактам мошенничества в крупном размере возбуждены сразу два уголовных дела. Задержанные помещены в ИВС. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Также устанавливается причастность организованной группы к аналогичным преступлениям.

Напомним, в конце июня в Челябинске задержали четырех мужчин в возрасте от 21 до 24 лет. Всех подозреваемых оставили под подпиской о невыезде. Отметим, ущерб от действий злоумышленников составил 170 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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