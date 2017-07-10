Понедельник, 10 июля 2017, 16:27 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

В Магнитогорске накрыли банду аферистов, за деньги бивших машины

В Магнитогорске накрыли банду аферистов, за деньги бивших машины

В Челябинской области шесть человек задержаны по подозрению в инсценировке дорожных происшествий.

Как cообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, обвиняемые в мошенничестве подстраивали аварии для получения страховых выплат.

В ходе обысков в квартирах подозреваемых изъяты карты памяти и видеорегистраторы, на которых записаны фиктивные ДТП. Кроме того, найдены документы и справки страховых компаний, автозапчасти, новые и с механическими повреждениями. Причиненный аферистами ущерб превысил 500 тысяч рублей.

По фактам мошенничества в крупном размере возбуждены сразу два уголовных дела. Задержанные помещены в ИВС. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Также устанавливается причастность организованной группы к аналогичным преступлениям.

Напомним, в конце июня в Челябинске задержали четырех мужчин в возрасте от 21 до 24 лет. Всех подозреваемых оставили под подпиской о невыезде. Отметим, ущерб от действий злоумышленников составил 170 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.07.17

Эксперты NASA рассказали о мощном взрыве на Луне. / Семейная ссора и собачий поводок: на Южном Урале погибли два подростка. / «Долги растут, терпение заканчивается»: охранники «ЧелябГЭТ» объявили забастовку.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Наука /

Эксперты NASA рассказали о мощном взрыве на Луне

Семейная ссора и собачий поводок: на Южном Урале погибли два подростка

«Долги растут, терпение заканчивается»: охранники «ЧелябГЭТ» объявили забастовку

«Еще свет отключите!» Половину Озерска оставили без газа, горячей и холодной воды
Все новости