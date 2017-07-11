Вторник, 11 июля 2017, 09:05 мск

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На Южном Урале следователь по особо важным делам задержан при получении взятки

На Южном Урале следователь по особо важным делам задержан при получении взятки

Сотрудника Следственного комитета Челябинской области уличили во взяточничестве.

Как передает корреспондент РИА , следователя 2-ого отдела по расследованию особо важных дел подозревают в получении 4 миллионов рублей за решение вопроса в пользу экс-замдиректора челябинского филиала «Ростелеком» и руководителя ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий», обвиняемого в коррупционном преступлении.

Задержание предполагаемого мздоимца и двух его посредников проводили сотрудники регионального УФСБ.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области скандал в правоохранительных органах пока не комментируют, обещая предоставить информацию в течение дня.

Челябинск, Юлия Димова

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