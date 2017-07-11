На Южном Урале следователь по особо важным делам задержан при получении взятки

Сотрудника Следственного комитета Челябинской области уличили во взяточничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователя 2-ого отдела по расследованию особо важных дел подозревают в получении 4 миллионов рублей за решение вопроса в пользу экс-замдиректора челябинского филиала «Ростелеком» и руководителя ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий», обвиняемого в коррупционном преступлении.

Задержание предполагаемого мздоимца и двух его посредников проводили сотрудники регионального УФСБ.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области скандал в правоохранительных органах пока не комментируют, обещая предоставить информацию в течение дня.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.07.17

До основанья. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / 11 июля ожидаются следующие события – Челябинск. / В Магнитогорске накрыли банду аферистов, за деньги бивших машины. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»