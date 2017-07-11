В Челябинской области закрыли два речных моста

В Челябинской области перекрыли движение по двум мостам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, с 10 июля в связи с плановым ремонтом автомобильных переправ не доступен для проезда 6 километр трассы – подъезд к Аше, мост через реку Ук.

Кроме того, прекращено движение по мосту через реку Синара. Дорожные работы ведутся на 3 километре участка трассы ж/д станция Нижняя – Усманова – а/д Усть-Багаряк – Тюбук.

Согласно приказу о временном прекращении движения транспорта ограничения на южноуральских трассах будут действовать до 30 сентября включительно.

Челябинск, Юлия Димова

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