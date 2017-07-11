В южноуральском лесу потерялись два школьника

Спасатели сбились с ног, разыскивая двух школьников в южноуральских лесах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел минувшим воскресеньем в районе автомобильной дороги «Миасс-Кундравы».

Компания из Чебаркуля отправилась в лес собирать грибы. С группой следовали подростки, с одним из которых были родители. В районе дороги мальчики 14 и 15 лет отошли чуть в сторону и отстали. Заметив пропажу, обеспокоенные родители стали громко кричать, но дети не отзывались.

Взрослые обратились к специалистам МЧС. На поиски заблудившихся детей выехали спасатели и огнеборцы Чебаркуля и Миасса. Основываясь на скорости передвижения мальчишек и ландшафте местности, специалисты определили местоположение, где могут находиться подростки. Несколько часов спасатели, пожарные и родственники прочесывали лесополосу.

Через три часа телефон одного из родителей разразился звонком. «Мы дома!» – констатировал голос в трубке. Как удалось выяснить, взяв себя в руки, мальчики попытались сориентироваться в местности. Прислушиваясь к звукам, они вышли на автомобильную дорогу, остановили проезжавший мимо автомобиль и объяснили ситуацию. Водитель отозвался на просьбу и доставил подростков к дому, откуда они по телефону и сообщили родителям о том, что все в порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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