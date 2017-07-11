В Челябинской области трехлетний мальчик сломал нос во время занятий в детском саду

Юный южноуралец сломал нос и повредил глаза на занятиях физкультурой в детском саду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел в Сатке в июне нынешнего года.

Мальчик 2014 года рождения во время бега на физкультурном занятии, проводимом на спортивной площадке детского сада, споткнулся и упал лицом вниз. В медицинском учреждении мальчику впоследствии был поставлен диагноз: «перелом костей носа без смещения, ангиопатия сетчатки». При этом родителям о полученной травме решили не рассказывать.

«Кроме того, в нарушение требований трудового законодательства комиссия по расследования несчастного случая создана только на следующий день, законный представитель несовершеннолетнего о проведении расследования несчастного случая не уведомлялся, к участию не привлекался», – сообщили в ведомстве0.

По фактам выявленных нарушений прокурором Саткинского района начальнику муниципального управления образования внесено представление, в котором поставлен вопрос об ответственности виновных лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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