В нагайбакском поселке одежда вспыхнула на воспитаннице детского сада

Из-за недосмотра воспитателя пятилетняя жительница Нагайбакского района пострадала от электроконвектора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ЧП произошло в детского саду поселка Гумбейский Нагайбакского района в июне текущего года.

Установлено, что пятилетняя девочка подошла к стене возле шкафов для переодевания и нажала кнопку электроконвектора, закрепленного на стене, который был включен в сеть. После чего воспитатель обнаружила прожженную юбку, колготки и плавки и ожог левой ягодицы у ребенка.

Прокурорская проверка показала, что для обогрева второго этажа здания детского сада используются универсальные электроконвекторы, к которым запрещено допускать малолетних детей.

В соответствии с должностными инструкциями руководитель и воспитатель образовательного учреждения несут ответственность за обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников.

Прокурором района начальнику отдела образования администрации Нагайбакского района внесено представление об устранении выявленных нарушений и решении вопроса о наказании виновных лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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