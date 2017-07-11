У южноуральца нашли почти полтора килограмма марихуаны

Южноуральская полиция нашла в частном доме почти полтора килограмма марихуаны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники отдела уголовного розыска ОМВД по Уйскому району в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2017» в деревне Верхнеусцелемово Уйского района на территории одного из частных домовладений обнаружили около 1 килограмма 300 граммов марихуаны и более 7 граммов гашиша.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков полицейскими задержан проживавший в этом доме мужчина.

Следственным отделом ОМВД России по Уйскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (езаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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