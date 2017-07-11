На Южном Урале дикие звери покусали более сотни человек

В Челябинской области складывается напряженная обстановка по заболеваемости бешенством.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, только за 6 месяцев текущего года в области зарегистрировано 11 случаев заражения бешенством животных в 9 муниципальных образованиях. В большинстве случаев жертвами смертельного вируса становились лисы, енотовидные собаки, рыси, барсуки.

Домашним животным бешенство, как правило, передается от диких зверей, забегающих в населенные пункты. В опасности оказываются и хозяева питомцев, а также дети.

С начала года от укусов прирученных животных пострадали свыше 5 тысяч южноуральцев, из них 1 тысяча 670 – дети. Дикие звери покусали 103 человек, в том числе 37 несовершеннолетних.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям остерегаться контакта с бездомными и лесными животными, проводить вакцинацию домашних любимцев, а в случае их неожиданной гибели – немедленно обращаться в ветеринарную службу.

Челябинск, Юлия Димова

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