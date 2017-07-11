В Челябинске маршрутка снесла пешехода на «зебре»

Жительница Челябинска угодила под колеса маршрутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожная авария произошла накануне днем на улице Сталеваров. 46-летний мужчина за рулем микроавтобуса Peugeot маршрута №94, поворачивая, не пропустил женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате падения горожанка повредила голову: с ушибом мягких тканей и головного мозга ее доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.07.17

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