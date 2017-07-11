Южноуралец, едва не убивший серпом свою мать, избежал наказания

В Челябинской области суд прекратил уголовное преследование мужчины, покалечившего родственницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Карталинского городского суда, житель села Джабык обвинялся в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Из материалов дела следует, что в декабре 2016 года, распивая спиртное у себя дома, южноуралец напал на собственную мать, обругавшую его матом.

Мужчина схватил со стола нож и пытался ударить им обидчицу по голове. Женщина увернулась, в итоге удар пришелся ей в плечо. Присутствовавший там же гость выхватил нож и усмирил дебошира. На этом конфликт не закончился. Спустя месяц в ходе очередной перепалки пьяный селянин раздобыл дома серп и, приставив лезвие к горлу матери, пригрозил ей расправой.

Испуганная женщина обратилась в полицию. Нападавшего задержали, предъявив обвинения сразу по двум статьям. Однако позднее женщина попросила о прекращении уголовного дела.

Суд удовлетворил ее ходатайство в связи с примирением сторон и учел, что ранее мужчина не был судим, совершил преступление небольшой тяжести, извинился перед матерью и загладил причиненный вред.

Челябинск, Юлия Димова

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