Вспышка менингита в детском лагере под Челябинском: четверо госпитализированы

В Сосновском районе воспитанники спортивного лагеря заболели менингитом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного минздрава, за прошедшую неделю из детского лагеря «Олимпиец», расположенного на озере Касарги, в челябинскую больницу с подозрением на серозный менингит доставлены четверо спортсменов.

Все заболевшие, мальчики в возрасте от 7 до 9 лет, жили в одном домике. Врачи оценивают состояние детей как средней степени тяжести.

«У двоих пациентов подтверждена энтеровирусная инфекция, результаты анализов остальных пока не готовы. У всех заразившихся наблюдается положительная динамика, а одного из мальчишек в понедельник выписали из больницы», – отметила пресс-секретарь Мария Хворостова.

Несмотря на вспышку опасного заболевания, детский лагерь продолжает работу. Всего в первую смену, открывшуюся 27 июня, в «Олимпиец» заехали 169 детей. У каждого из них были справки о прохождении медицинского осмотра.

В администрации лагеря полагают, что изначально менингитом был болен один из школьников, однако в первую неделю отдыха вирус никак себя не проявил.

В связи с тем, что серозный менингит передается воздушно-капельным путем, в настоящий момент на территории учреждения проводятся противоэпидемические мероприятия. Также взяты пробы воды, обследован пищеблок.

Вспышкой инфекции в детском лагере заинтересовалась прокуратура Сосновского района. В настоящий момент надзорный орган проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Челябинск, Юлия Димова

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