В поселке под Челябинском перекрыли дорогу «скорой»

В поселке Старокамышинск назревает скандал: жители огородили дорогу, мешая работе экстренных служб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о перекрытии одной из улиц шлагбаумами сообщили в соцсетях недовольные соседи. По данным автора сообщения, не так давно старокамышинцы заасфальтировали дорогу на собственные средства, а затем решили перекрыть проезд по ней для чужих машин.

В результате самоуправство селян едва не закончилось трагедией.

«Машине скорой помощи пришлось ехать к заболевшему ребенку в объезд, а врачу, теряя драгоценный минуты, обходить забор по кустам и добираться до малыша пешком», – написала участница сообщества «Подслушано Копейск».

Возмущенная жительница обратилась с данной проблемой к городским властям. В мэрии женщине ответили, что в курсе незаконного перекрытия улицы Лазурная и пообещали вмешаться в ситуацию. В ходе беседы также выяснилось, что на той же улице имеется и шлагбаум, не пускающий грузовые автомобили.

Не желают видеть незваных гостей и на соседней улице Бондаренко. Там от чужаков отбиваются сплошными «лежачими полицейскими». «Элита приехала из Челябинска и отстроила себе домища!», – прокомментировала фото огороженных коттеджей копейчанка.

Другие участники обсуждения условно разделились на два лагеря. Одни поддержали инициативу жителей, отметив, что соседи, вызвавшие медиков, могли встретить бригаду возле шлагбаума. Другие заявили, что если в момент приезда врачей дома с ребенком оставалась лишь мать, вряд ли она смогла бы выйти на улицу.

Челябинск, Юлия Димова

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