В Челябинске появился первый биткоин-терминал

В Челябинске заработает первый терминал для покупки криптовалюты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», терминал, позволяющий приобрести биткоины за наличные, уже установлен в ТРК «Урал» и заработает в ближайшее время.

По словам руководителя компании-установщика Артема Михеева, оборудование обошлось в 130 тысяч рублей. Оно установлено в одном из ресторанов ТРК, владельцы которого намерены принимать биткоины в оплату за организацию банкетов.

Установка терминала – эксперимент, по результатам которого в Челябинске могут быть предприняты дальнейшие шаги для развития рынка криптовалют в Челябинске, отмечают в компании. Так, в городе намерены открыть площадку для «облачного» майнинга, для которой уже найдено помещение. «Она будет работать по принципу хостинга. Желающие смогут взять в аренду наши мощности для майнинга или разместить у нас свою биткоин-ферму», – цитирует Артема Михеева «КоммерсантЪ». В дальнейшем же планируется создание пункта по обмену не только биткоинов, но и других наиболее популярных криптовалют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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