Прокуратура требует ужесточить приговор экс-главе Кунашакского района

Прокурор внес представление на приговор экс-главе Кунашакского района.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 30 июня бывшего высокопоставленного чиновника осудили на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 7 миллионов рублей.

Бывший глава района признан виновным в мошенничестве в крупном размере, трех эпизодах получения взятки, стольких же фактах злоупотребления должностными полномочиями.

Изначально гособвинитель запросил для коррупционного чиновника15 лет тюрьмы и 14-миллионный штраф. После оглашения судебного вердикта прокуратура решила добиться пересмотра приговора.

Встречную жалобу готовят и адвокаты осужденного экс-главы Кунашакского района, наоборот, считающие наказание слишком жестоким, сообщает Kun-info.

Планируется, что обе апелляции Челябинский областной суд рассмотрит в одно время.

Напомним, главу Кунашакского района задержали в апреле 2015 года по подозрению в растрате более 9 миллионов рублей при покупке непригодного здания под нужды лечебного учреждения в селе Большой Куяш, а также трех домов в Кунашаке для детей-сирот стоимостью более 10 миллионов рублей.

Кроме того, в мае 2010 года Закиров в обмен на квартиру стоимостью 1,7 миллиона рублей трудоустроил жителя Кунашакского района на должность замглавы администрации муниципалитета. Ко всему прочему, чиновник получил взятку в размере 2 миллионов рублей за содействие в выполнении госконтрактов по строительству газопровода. Еще 2,5 миллиона рублей бывшему главе перепали за покупку здания детского сада по завышенной стоимости.

Челябинск, Юлия Димова

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