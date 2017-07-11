Вторник, 11 июля 2017, 16:09 мск

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Челябинца поймали при попытке сбыть полкило «синтетики»

Челябинца поймали при попытке сбыть полкило «синтетики»

Челябинская полиция задержала молодого человека, пытавшегося продать полкило синтетического наркотика.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Челябинску в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2017» в Центральном районе города задержали местного жителя, 1994 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли синтетические наркотики общей массой 416,2 грамма.

Полицейские установили, что задержанный хранил наркотическое вещество с целью дальнейшего сбыта.

По данному факту в отделе полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупных размерах).

Задержанный в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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