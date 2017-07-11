Прокуратура занялась вспышкой менингита в лагере под Челябинском

Начата прокурорская проверка по факту заболевания четырех школьников в детском лагере в Сосновском районе.

Как сообщал ранее «Новый День», за прошедшую неделю из детского лагеря «Олимпиец», расположенного на озере Касарги, в челябинскую больницу с подозрением на серозный менингит доставлены четверо спортсменов.

Все заболевшие, мальчики в возрасте от 7 до 9 лет, жили в одном домике. Врачи оценивают состояние детей как средней степени тяжести.

«По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева организована проверка информации СМИ о заболевании четверых детей в спортивном лагере «Олимпиец», расположенном в Сосновском районе, – сообщает пресс-служба надзорного ведомства. – Органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению должностными лицами детского учреждения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в случае нарушений закона приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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