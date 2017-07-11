Следователь, задержанный в Челябинске, успел уволиться

СКР официально прокомментировал задержание бывшего сотрудника в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День», следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Челябинской области был задержан 10 июля при попытке получить взятку в 4 миллиона рублей.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя второго отдела ОВД, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ (приготовление к получению взятки в особо крупном размере), – прокомментировали в ведомстве. – По версии следствия, в период с апреля по июль 2017 года у подозреваемого возник преступный умысел на получение через посредников взятки в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. Однако довести преступный умысел до конца он не смог, в связи с тем, что был задержан».

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

По некоторым данным, мужчина успел уволиться из следственных органов за два дня до задержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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