Берите пример с туземцев: главный полицейский Южного Урала высказался по вопросу Томинского ГОКа (ВИДЕО)

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области прокомментировал ситуацию вокруг строительства Томинского ГОКа и предложил челябинцам брать пример с туземцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошедшей 10 июля выставке «Иннопром-2017» представители Русской медной компании официально заявили о начале строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Приступить к разработке месторождения медно-порфировых руд под Челябинском компания планирует во второй половине текущего года.

Тем временем, уже в ближайшую пятницу несколько тысяч челябинцев выйдут на очередной митинг против строительства Томинского ГОКа. Протестующие, как и прежде, будут требовать проведения независимой экологической экспертизы, возврата участков лесного фонда при отказе от строительства хвостохранилища, исполнения решения суда о предоставлении общественности проекта будущего горно-обогатительного комбината, а главное, подтверждения со стороны властей Челябинской области и собственника Томинского ГОКа приверженности новому проекту.

Однако на прошедшей сегодня пресс-конференции руководитель ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев предложил оппонентам РМК смириться со строительством Томинского ГОКа.

Рассуждая о создании «крупного конструктивного объекта», коим, по мнению спикера, является Томинский ГОК, глава силового ведомства провел параллели с шумом от полетов военных бомбардировщиков над Челябинском.

И посоветовали челябинцам поучиться у туземцев из стран «третьего мира»

Приведенный г-ном Сергеевым пример показателен: похоже, что главный полицейский Южного Урала не так уж и не согласен с общественниками из «Стоп-ГОК», давно уже заявивших, что действия РМК напоминают поведение оккупантов – особенно на фоне последних событий с перекрытием дороги в деревню Томино и запретом на проход в лес на участке потенциального строительства.

Не удивительно, что и самих челябинцев начальник ГУ МВД сравнил с жителями Марианских островов, благополучно соседствующих с американскими авиабазами. Вот, оказывается, у кого стоит поучиться южноуральцам – у жителей бывших колоний, а не митинговать под лозунгами «Это наша земля, и нам решать, какой ей быть!».

Что касается деятельности общественного движения «Стоп-ГОК», то, по словам, г-на Сергеева, активисты уже давно не придерживаются экологических рамок. «Сегодня понимание от «Стоп-ГОКа» преподается в несколько извращенном виде, и, к сожалению, к нему присоединяются постоянно различные группы, в том числе те, кто уже не столь беспокоится об экологической безопасности жителей Челябинска, сколько настроен на деструктивное воздействие, в том числе, на текущую политическую повестку в регионе», – посетовал начальник полицейского главка.

Чтобы снизить градус напряженности вокруг строительства горно-обогатительного предприятия, главный полицейский Южного Урала предлагает использовать организованные в Челябинске митинги как рабочую площадку для достижения консенсуса с чиновниками и бизнесменами. Однако ни те, ни другие так и не вышли на диалог с горожанами, отказавшись участвовать в согласованных акциях протеста.

Что касается вопроса строительства Томинского ГОКа в политической плоскости, то на протяжении нескольких лет общественники подчеркнуто дистанцировались от политики и до последнего времени апеллировали к действующей власти. Однако последняя – как будто нарочно – демонстрировала подчеркнутое равнодушие. Что, в конечном счете, и вынудило активистов-экологов обратиться к политической повестке.

Добавим, о противостоянии общественников с сотрудниками ЧОП, охраняющих участок под строительство Томинского ГОКа, приведшем к нескольким нападениям на активистов, г-н Сергеев не сказал ни слова. Как и не сообщил о результатах проверки заявлений представителей «Стоп-ГОК», пострадавших в результате стычки с людьми в камуфляже. Видимо, человека, назначенного президентом России руководить органами правопорядка, ничуть не смущает применявшееся насилие. Или ради некоторых проектов можно и законом пренебречь?

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 11.07.17

Следователь, задержанный в Челябинске, успел уволиться. / Прокуратура занялась вспышкой менингита в лагере под Челябинском. / Челябинца поймали при попытке сбыть полкило «синтетики». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»