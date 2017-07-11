Беспорядки на фестивале красок в Челябинске вылились в три десятка дел

В Челябинске полиция оштрафовала родителей подростков, забросавших полицейских красками.

Как уже сообщал РИА «Новый День», инцидент произошел 27 мая во время проведения индийского фестиваля на площадке возле ТРК «Горки». Подростки обругали полицейских, закидали УАЗ стражей порядка цветным порошком и буквально вытолкали машину с территории фестиваля. А потом принялись за другой полицейский автомобиль. Толпа малолетних дебоширов разошлась лишь после появления дополнительных нарядов полиции. По факту произошедшего полицейские организовали проверку, затем материалы направили в следственные органы.

На прошедшей сегодня пресс-конференции начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев отметил, что разъяренных подростков удалось вычислить по скриншотам видеосъемки мероприятия. При этом более активно в беспорядках участвовали дети 12-13 лет, даже не попадающие под административную ответственность.

По результатам проверки к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних привлекли их родителей – всего составлено порядка 35 дел.

По данным Андрея Сергеева, большинство матерей и отцов восприняли штраф адекватно. Хотя находились и такие, кто оправдывал своих детей, в том числе выражающихся нецензурной браью. Как правило, в этих случаях «трехэтажный» мат инспекторы ПДН слышали и от самих взрослых.

«Наверное, действия наших нарядов, прибывших в место скопления несовершеннолетних, не совсем корректны, но решение не вступать в напрасную полемику и не применять физическую силу по отношению к детям, в тот момент было правильным», – подытожил руководитель силового ведомства.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.07.17

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