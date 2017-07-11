Вторник, 11 июля 2017, 19:34 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Беспорядки на фестивале красок в Челябинске вылились в три десятка дел

Беспорядки на фестивале красок в Челябинске вылились в три десятка дел

В Челябинске полиция оштрафовала родителей подростков, забросавших полицейских красками.

Как уже сообщал РИА , инцидент произошел 27 мая во время проведения индийского фестиваля на площадке возле ТРК «Горки». Подростки обругали полицейских, закидали УАЗ стражей порядка цветным порошком и буквально вытолкали машину с территории фестиваля. А потом принялись за другой полицейский автомобиль. Толпа малолетних дебоширов разошлась лишь после появления дополнительных нарядов полиции. По факту произошедшего полицейские организовали проверку, затем материалы направили в следственные органы.

На прошедшей сегодня пресс-конференции начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев отметил, что разъяренных подростков удалось вычислить по скриншотам видеосъемки мероприятия. При этом более активно в беспорядках участвовали дети 12-13 лет, даже не попадающие под административную ответственность.

По результатам проверки к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних привлекли их родителей – всего составлено порядка 35 дел.

По данным Андрея Сергеева, большинство матерей и отцов восприняли штраф адекватно. Хотя находились и такие, кто оправдывал своих детей, в том числе выражающихся нецензурной браью. Как правило, в этих случаях «трехэтажный» мат инспекторы ПДН слышали и от самих взрослых.

«Наверное, действия наших нарядов, прибывших в место скопления несовершеннолетних, не совсем корректны, но решение не вступать в напрасную полемику и не применять физическую силу по отношению к детям, в тот момент было правильным», – подытожил руководитель силового ведомства.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.07.17

Следователь, задержанный в Челябинске, успел уволиться. / Прокуратура занялась вспышкой менингита в лагере под Челябинском. / Челябинца поймали при попытке сбыть полкило «синтетики».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Берите пример с туземцев: главный полицейский Южного Урала высказался по вопросу Томинского ГОКа (ВИДЕО)

Следователь, задержанный в Челябинске, успел уволиться

Прокуратура занялась вспышкой менингита в лагере под Челябинском

Челябинца поймали при попытке сбыть полкило «синтетики»
Все новости