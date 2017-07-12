Число заболевших детей в южноуральском лагере выросло до шести

В Челябинской области продолжает расти число заболевших детей в спортивном лагере.

Как уже сообщал РИА «Новый День», на прошлой неделе из детского лагеря «Олимпиец», расположенного на озере Касарги в Сосновском районе, с подозрением на серозный менингит госпитализированы четверо спортсменов. Все заболевшие, мальчики в возрасте от 7 до 9 лет, жили в одном домике. Врачи оценивают состояние детей как средней степени тяжести.

По сообщению о вспышке вирусной инфекции в летнем учреждении организована прокурорская проверка. Эпидемиологическое расследование проводит также региональное управление Роспотребнадзора.

По данным специалистов, на сегодняшний день зарегистрировано уже 6 случаев заболевания детей энтеровирусной инфекцией. Руководству спортивного лагеря выдано предписание о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий, взяты пробы воды и смывы, организована заключительная дезинфекция.

«В ходе предварительного расследования установлено, что наиболее вероятным является аэрозольный путь передачи», – уточнили в ведомстве.

Ситуация находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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