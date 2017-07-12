Южноуралец погиб на железнодорожных путях от удара током

Через челябинца прошел смертельный заряд тока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, трагедия произошла сегодня под утро.

Сообщение о случившемся на станции «Тракторострой» поступило в дежурную часть в 4:15. 18-летний парень залез на железнодорожную цистерну и задел головой контактный высоковольтный провод. В результате несчастного случая молодой человек получил тяжелую электротравму, не совместимую с жизнью.

В настоящее время транспортная полиция совместно с сотрудниками Уральского следственного управления на транспорте проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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