На одном из рынков Магнитогорска – крупный пожар

Пожарные Магнитогорска борются с крупным пожаром на одном из рынков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло в одном из павильонов рынка «Презент» на улице Вокзальная сегодня утром. Об этом сообщают жители Магнитки.

По словам очевидцев, на месте работают 15 пожарных машин. Причина пожара пока неизвестна. Однако, как пишет «Верстов.Инфо», недалеко от его эпицентра находятся мусорные баки, в которых периодически сжигали мусор.

Ущерб от пожара, нанесенный владельцам товара и помещений, предстоит выяснить инспекторам надзорной деятельности. Пока же продавцы пытаются спасти все, что могут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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