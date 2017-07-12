Экс-сотрудники «Челябавтотранса» добились возбуждения уголовного дела по зарплатным долгам

По факту задержки зарплаты бывшим сотрудникам МУП «Челябавтотранс» возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации)

«Установлено, что в апреле текущего года из муниципального предприятия в связи с переводом на другую работу в ООО «Общественный городской транспорт» уволено 588 работников. Задолженность по заработной плате за март-апрель 2017 года составила около 31 миллиона рублей», – отметили в надзорном ведомстве.

Лишь после проведения по инициативе прокуратуры оперативного совещания задолженность была частично погашена на сумму 11 миллионов рублей. Прокуратурой района по итогам рассмотрения обращений работников ОГТ в суд направлено 176 заявлений о выдаче судебных приказов на взыскание начисленной, но не выплаченной заработной платы работникам на сумму более 8 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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