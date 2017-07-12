Аморальная формалистика: южноуральских чиновников отчитали за солдатские могилы

Глав территорий Челябинской области обязали разобраться с воинскими захоронениями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на учете в муниципальных образованиях и областном военкомате состоят 549 воинских захоронений, 43 из них – братские могилы времен Гражданской и Великой Отечественной войны.

Согласно данным Челябинского совета ветеранов, 13 захоронений героев ВОВ до сих пор не прошли процедуру паспортизации. Могилы без документов зафиксированы в Ашинском, Аргаяшском районах, Чебаркуле, Златоусте и Копейске.

При этом некоторые места захоронения защитников отечества не имеют даже надгробий.

По словам замгубернатора Челябинской области Олега Климова, обезличенные могилы обнаружены в Златоусте, Миассе и Катав-Ивановском районе.

Беспокойство областных властей вызывает и отношение челябинских чиновников к обустройству мемориального комплекса «Скорбящие матери»: памятник в Советском районе Челябинска буквально зарос травой. «Районная администрация вообще считает, что эта территория на балансе обслуживания у нее не стоит. Хотя все мероприятия района, связанные с памятными датами, проводят именно здесь. Достаточно странная позиция», – считает Климов, добавив, что формальный подход глав муниципалитетов к содержанию воинских захоронений аморален.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.07.17

Астрономы обнаружили самую крохотную звезду во Вселенной. / Экс-сотрудники «Челябавтотранса» добились возбуждения уголовного дела по зарплатным долгам. / На одном из рынков Магнитогорска – крупный пожар. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»