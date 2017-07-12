Южный Урал стал лидером по падению экономики в 2016 году

Минэкономразвития назвало Челябинскую область главным аутсайдером 2016 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный Урал возглавил десятку российских регионов с самым сильным падением объемов валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2016 года. Таковы данные, приведенные министерством экономического развития РФ.

Падение экономики в Челябинской области составило 5,6% к 2015 году. У идущей следом за Челябинской областью Москвы ВРП сократился лишь на 3%, а у занимающих третью и четвертую строчки Республики Алтай и Свердловской области – всего на 2,3%.

Что же касается разрыва между главным аутсайдером – Челябинской области – и лидером экономического роста – Еврейской автономной области, то он составил 12,7%. Правда, стоит отметить, что ВРП Еврейской АО составил в 2016 году лишь 50,7 миллиарда рублей, что почти в 20 раз меньше объемов южноуральской экономики (972,8 миллиарда рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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