В Кыштыме на церковном участке нашли череп человека

В Кыштыме экскаватор вырыл на церковном участке человеческий череп.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о находке в дежурную часть полиции сообщил настоятель храма Рождества Христова и Свято-Троицкого храма.

По словам священника, 9 июля в Свято-Троицком храме во время проведения земляных работ экскаватором был обнаружен человеческий череп.

Не исключено, что останки принадлежат одному из клириков храма. Как пишет «Кыштымский рабочий», церковь была построена в 1842 году. А в 30-40-е годы XX века в ее ограде хоронили священников. Человеческий череп нашли под грунтом не функционирующего подвального помещения. Сейчас по данному факту ведется доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.17

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