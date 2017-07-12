Челябинские таможенники задержали табачного контрабандиста

Турист из Казахстана пытался пронести мимо челябинских таможенников 14 килограммов сигарет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники ведомства задержали жителя сопредельного государства, собиравшегося лететь в Турцию.

В чемодане у несостоявшегося туриста таможенники обнаружили 728 пачек сигарет известных марок. Казахстанец попытался пронести 14 килограммов табачных изделий через зеленый коридор, в который не берут товары для декларирования.

И хотя ограничений по вывозу табачной продукции физическими лицами для личного пользования в России нет, внушительный объем явно свидетельствовал, что в данном случае товар предназначался для коммерческих целей.

В итоге сигареты изъяли, а гражданину Казахстана придется отвечать за правонарушение, классифицируемое по части 1 статьи 16.2 КоАП (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.17

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