В южноуральских школах собираются ввести обязательные уроки плавания, правда, учить некому

Южноуральские власти озаботились проблемой гибели детей в реках и озерах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшее число несчастных случаев на водоемах происходит в необорудованных для купания местах, в состоянии алкогольного опьянения, при отсутствии родительского контроля за детьми и несоблюдении элементарных правил безопасности на воде.

Именно эти факторы и способствовали массовой гибели детей и взрослых на водоеме в Чесменском районе.

Напомним, ЧП произошло вечером 2 июля на озере Максимка. Компания из трех семей праздновала школьный выпускной. Местный житель со своими детьми и племянниками (всего 9 человек) отправился кататься на алюминиевой лодке. В ходе движения нос судна начал зачерпывать воду. Пассажиры стали перемещаться на корму, в результате судно опрокинулось.

Происшествие случилось в 50-100 метрах от берега. Спасательных жилетов ни на ком не было.

На помощь утопающим с берега поплыли двое мужчин. Оба погибли. В ходе поисковой операции из воды извлекли тела семерых утонувших: трех взрослых и четырех детей в возрасте от 2 до 15 лет.

В настоящее время по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам расследуется уголовное дело.

Чтобы подобная трагедия не произошла вновь, на прошедшем сегодня областном аппаратном совещании губернатор Борис Дубровский отметил необходимость принятия дополнительных мер по организации летнего отдыха южноуральцев.

В срок до 1 августа главам городов и районов поручено разобраться с работой пляжей. По данным Государственной инспекции по маломерным судам, на сегодняшний день в 18 муниципалитетах Южного Урала отсутствуют организованные места купания. Чиновникам напомнили, что для открытия пляжа необходимо обследовать дно водоема, обработать территорию от клещей, выставить аншлаги с правилами поведения на воде, организовать дежурство матросов-спасателей. О местах, опасных для купания, местные органы власти также обязаны предупреждать население соответствующими указателями.

Снижению смертности на воде, особенно среди несовершеннолетних, по мнению членов правительства Челябинской области, могут способствовать и уроки плавания. «Обучение детей плаванию должно стать обязательным индикативом физкультурной работы школ, – сообщил вице-губернатор Челябинской области Олег Климов. По его словам, занятия следует проводить в физкультурно-оздоровительных комплексах, открытых в большинстве южноуральских муниципалитетов.

Чиновник добавил, что в ходе выездного мониторинга довольно часто сталкивался с тем, что бассейны в ФОКах есть, а тренеров по плаванию не хватает. Проблема дефицита педагогов кроется в мизерных окладах, добавил Климов.

Руководителей муниципальных образований Челябинской области обязали до 1 сентября предоставить в региональное министерство образования программы обучения плаванию детсадовцев и школьников с припиской – «там, где для этого имеются условия». Кроме того, совместно с министерством спорта главам городов и районов необходимо принять «исчерпывающие меры по укомплектованию действующих ФОКов тренерами по плаванию».

Каким образом, привлечь педагогов на низкооплачиваемую работу, Климов не пояснил.

Челябинск, Юлия Димова

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