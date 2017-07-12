«Досадная ошибка»: челябинский военкомат призывает студентов

В Челябинске главу районного военкомата привлекли к ответственности за ущемление прав военнообязанных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на многочисленные нарушения в работе военного комиссариата Металлургического района пожаловались представители организации «Школа призывника».

Общественники отмечают, что сотрудники территориального органа не гнушаются вызывать в военкомат студентов.

Напомним, с 1 января 2017 года вступили в силу поправки в ФЗ «О воинской обязанности военной службе». С этого времени учащиеся колледжей и техникумов имеют право на отсрочку независимо от возраста. И если раньше учащегося среднего профессионального заведения могли призвать после достижения им 20 лет, сегодня военкомат может отправить на службу студента лишь после сдачи ГОСов и получения диплома.

Между тем, в ходе весенне-летней призывной кампании челябинца, обучающегося на 4 курсе технического вуза, призывали дважды. Причем, повестки приходили молодому человеку по почте, в то время как по закону должны выдаваться на руки.

Более того, районная призывная комиссия незаконно направила юношу на дополнительное медицинское обследование. После подачи иска в суд областной коллегиальный орган отменил ранее утвержденное решение. Отметим, в самом военкомате вызов студента на медкомиссию назвали «технической ошибкой».

В ходе проверки инспекторы также отметили неудовлетворительную работу отделения подготовки и призыва в части ведения документации. Установлено, что личные дела призывников не отсортированы, не прошиты, не имеют внутренней описи, что свидетельствует о возможной утрате документов в будущем.

В свою очередь, районный военком не соблюдает сроки рассмотрения обращений граждан. На поступившую от «Школы призывника» жалобу руководитель территориального отдела отвечал 18 дней вместо положенных 5 дней. При этом нарушения закона военком объяснил нехваткой времени из-за большого числа призывников.

По данным правозащитников, заявление касалось запрета на фотографирование материалов личного дела призывника. «Сотрудники военкомата сослались на секретный, нигде не опубликованный закон минобороны РФ, запрещающий будущим военнослужащим знакомиться информацией о них же самих», – возмутился общественник Алексей Табалов. Через неделю свое решение по данному вопросу вынесет суд Металлургического района.

По итогам проверки работы районного военкомата прокуратура отметила низкий контроль за деятельностью подчиненных со стороны руководства комиссариата и направила представление о привлечении военкома к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Юлия Димова

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