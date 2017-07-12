Зона особого режима: в лагере Озерска дети спят с клопами и летучими мышами

В Челябинской области воспитанники детского лагеря пожаловались на антисанитарию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», готовность детских оздоровительных учреждений к летнему сезону в ходе выездного мониторинга провели активисты ОНФ.

Из обследованных в июне 6 лагерей, жалобы южноуральских родителей подтвердились лишь в одном случае.

В ходе проверки установлено, что в детском лагере «Звездочка» на территории Озерска нет ни канцелярии для занятий с детьми, ни спортинвентаря. По словам воспитателей, материально-техническая база пополняется только за их счет и деньги неравнодушных родителей.

В корпуса общественников не пустили, но отрицать проблемы с меблировкой и рваными матрасами педагоги не стали.

В ходе общения с воспитанниками лагеря выяснилось, что дети недовольны питанием, в корпусах живут летучие мыши, а в матрацах – клопы.

Плюс ко всему, согласно лагерному распорядку, видеться с родственниками дети могут не более 15 минут.

А по ночам руководство учреждения выпускает на улицу собаку. При этом, как рассказывают сами дети, агрессивно настроенный пес не столько охраняет территорию, сколько пугает всю округу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.07.17

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