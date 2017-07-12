Южноуральца оштрафовали за пикник в полицейской форме

В Челябинской осудили лжесотрудника ГИБДД.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского горсуда, инцидент произошел в июне текущего года. Житель Миасса вместе с друзьями отправился на пикник в лес.
В качестве походной одежды мужчина выбрал весьма оригинальный наряд: куртку сотрудника ДПС в звании капитана с шевронами на рукаве.
Одежда с символикой правоохранительных органов привлекла внимание проезжавших мимо полицейских. Остановившимся стражам порядка мужчина пояснил, что позаимствовал одежду у родственника, ранее работавшего в органах внутренних дел.
В результате на мужчину завели административное дело за незаконное ношение формы сотрудника ГИБДД, злосчастную куртку изъяли.
Суд признал миасца виновным в нарушении закона и назначил штраф в размере 1 тысячи рублей. Постановление вступило в силу.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 12.07.17
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