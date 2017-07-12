Среда, 12 июля 2017, 17:50 мск

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Челябинск

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Глава минэкономразвития Челябинской области стал самым неэффективным чиновником областного правительства

Глава минэкономразвития Челябинской области стал самым неэффективным чиновником областного правительства

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников занял последнюю строчку губернаторского рейтинга эффективности.

Как сообщили РИА в пресс-службе губернатора Челябинской области, рейтинг областных министров, начальников главных управлений и председателей госкомитетов был составлен в соответствии с распоряжением главы региона Бориса Дубровского.

Оценка руководителей проводилась по шести критериям – это качество работы по планированию и исполнению областного бюджета; выполнение индикативных показателей и эффективность использования бюджетных средств; эффективность исполнения государственных функций по государственному контролю (надзору); качество предоставления государственных услуг; качество исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, контрольных поручений губернатора Челябинской области; эффективность реализации кадровой политики.

В итоге первое место занял начальник главного контрольного управления региона Дмитрий Агеев (год назад занимал вторую строчку рейтинга). На второе место с четырнадцатого поднялась министр экологии Ирина Гладкова (самый масштабный взлет). Замыкает тройку лидеров руководитель Государственной жилищной инспекции Челябинской области Олег Датских, возглавивший ведомство в 2016 году. Далее в топ-5 следует министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц (поднялась с 6 места) и начальник главного управления лесами Виктор Блинов (поднялся с 12-го места).

Последнюю, 23 строчку рейтинга по итогам работы в 2016 году занял министр экономического развития региона Сергей Смольников, потеряв 5 позиций. На 22 месте – управделами администрации губернатора Евгений Алексеев (-3 строчки). С 20-й на 21-ю строчку переместился министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев. Далее в пятерке самых неэффективных чиновников региона идет министр культуры области Алексей Бетехтин, рухнувший с 10-го места прошлогоднего рейтинга (самое резкое падение), и начальник главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов, улучшивший свой показатель на четыре позиции.

«Оценка первых лиц области – министров и иных руководителей органов исполнительной власти – проводится второй год подряд для того, чтобы путем комплексного анализа и всесторонней оценки деятельности руководящего состава вовремя определять «сильные» и «слабые» стороны управления регионом и своевременно, целенаправленно и качественно влиять на управленческие процессы, – отмечает заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын. – Целью данной оценки является не просто фиксация ее результатов, а их конструктивное обсуждение, анализ и в конечном итоге – возможность повышать эффективность деятельности руководителей высшего звена».

Акцент сделан не на оценке личностных характеристик руководителей, а на их управленческих и стратегических способностях, которые в полной мере позволяют или по каким-то причинам, наоборот, не позволяют обеспечить достижение поставленных перед возглавляемым подведомственным органом власти целей и задач, подчеркивают в пресс-службе губернатора. Это, в том числе, и оценка личной ответственности руководителей за принимаемые управленческие решения, подчеркивают в правительстве Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.17

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