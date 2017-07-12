Глава минэкономразвития Челябинской области стал самым неэффективным чиновником областного правительства

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников занял последнюю строчку губернаторского рейтинга эффективности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, рейтинг областных министров, начальников главных управлений и председателей госкомитетов был составлен в соответствии с распоряжением главы региона Бориса Дубровского.

Оценка руководителей проводилась по шести критериям – это качество работы по планированию и исполнению областного бюджета; выполнение индикативных показателей и эффективность использования бюджетных средств; эффективность исполнения государственных функций по государственному контролю (надзору); качество предоставления государственных услуг; качество исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, контрольных поручений губернатора Челябинской области; эффективность реализации кадровой политики.

В итоге первое место занял начальник главного контрольного управления региона Дмитрий Агеев (год назад занимал вторую строчку рейтинга). На второе место с четырнадцатого поднялась министр экологии Ирина Гладкова (самый масштабный взлет). Замыкает тройку лидеров руководитель Государственной жилищной инспекции Челябинской области Олег Датских, возглавивший ведомство в 2016 году. Далее в топ-5 следует министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц (поднялась с 6 места) и начальник главного управления лесами Виктор Блинов (поднялся с 12-го места).

Последнюю, 23 строчку рейтинга по итогам работы в 2016 году занял министр экономического развития региона Сергей Смольников, потеряв 5 позиций. На 22 месте – управделами администрации губернатора Евгений Алексеев (-3 строчки). С 20-й на 21-ю строчку переместился министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев. Далее в пятерке самых неэффективных чиновников региона идет министр культуры области Алексей Бетехтин, рухнувший с 10-го места прошлогоднего рейтинга (самое резкое падение), и начальник главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов, улучшивший свой показатель на четыре позиции.

«Оценка первых лиц области – министров и иных руководителей органов исполнительной власти – проводится второй год подряд для того, чтобы путем комплексного анализа и всесторонней оценки деятельности руководящего состава вовремя определять «сильные» и «слабые» стороны управления регионом и своевременно, целенаправленно и качественно влиять на управленческие процессы, – отмечает заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын. – Целью данной оценки является не просто фиксация ее результатов, а их конструктивное обсуждение, анализ и в конечном итоге – возможность повышать эффективность деятельности руководителей высшего звена».

Акцент сделан не на оценке личностных характеристик руководителей, а на их управленческих и стратегических способностях, которые в полной мере позволяют или по каким-то причинам, наоборот, не позволяют обеспечить достижение поставленных перед возглавляемым подведомственным органом власти целей и задач, подчеркивают в пресс-службе губернатора. Это, в том числе, и оценка личной ответственности руководителей за принимаемые управленческие решения, подчеркивают в правительстве Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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