От Антарктиды откололась глыба льда площадью в дюжину Челябинсков

От Антарктиды откололся огромный айсберг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из крупнейших в истории айсбергов был зарегистрирован на антарктическом шельфе на юго-западе ледяного материка.

Впрочем, это событие не стало неожиданностью. Наблюдения за развитием большой трещины на Шельфовом леднике Ларсена ученые вели больше десяти лет. Он состоял из трех крупных ледников – «Ларсен А», «Ларсен B» и «Ларсен C». Исследователи предполагают, что разлом спровоцировали климатические изменения: за последние 50 лет температура на юго-западе Антарктики, на Антарктическом полуострове, повысилась на 2,5 градуса Цельсия.

Распад ледяного шельфа «Ларсен С» начался на восточном фронте Антарктиды в 2014 году. В июне раскол в нем достиг 13 километров от края ледника, сообщает ВВС. Ведущий исследователь британской исследовательской группы Project MIDAS, контролирующей ледяной шельф с 2014 года, прогнозировал, что айсберг отколется от шельфа в самое ближайшее время.

В свободное плавание отправилась глыба льда толщиной примерно в 200 метров и площадью около 6 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией двенадцати таких городом, как Челябинск. Если ветра и течение направят айсберг на север Антарктики, возникнет реальная угроза судоходству, опасаются британцы. Однако ученые надеются, что ледник далеко не отплывет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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