Дело о подмене детей в челябинском роддоме затягивается

В челябинском суде затягивается рассмотрение дела по иску горожанки, 30 лет воспитывавшей чужую дочь.

Как уже сообщал РИА «Новый День», история произошла в 1987 году, когда в роддоме областного центра в одно время родились две девочки с похожими фамилиями.

Когда на следующий день после родов одной из матерей принесли ребенка на кормление, пациентка отказалась признавать в ней родную дочь. По словам женщины, вместо русой девочки с голубыми глазами перед ней лежал смуглый ребенок с темными волосами.

Женщина заявила врачам, что они допустили ошибку и потребовала вернуть ей кровного малыша, но те стали переубеждать пациентку в обратом, в итоге дошло до того, что роженицу обозвали скандалисткой и пригрозили отправить в психбольницу.

Челябинке ничего не оставалось, как забрать на воспитание девочку. В то время как ее дочь увезли жить в башкирскую деревню в 50 километрах от Челябинска.

Спустя много лет челябинка, не оставляя надежды восстановить справедливость, разыскала в соцсетях настоящую дочь и предложила ей пройти ДНК-тест. По итогам экспертизы родство подтвердилось на 99,9 %.

В апреле текущего года женщина обратилась в суд с иском о взыскании морального ущерба в размере 3 миллионов рублей. Ответчиками по делу выступили представители министерства здравоохранения Челябинской области и ГБУЗ «Областной перинатальный центр». Предварительное судебное заседание было назначено на сегодня.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центральном районном суде, представители роддома истребовали дополнительные материалы, а именно: договор челябинки с медицинской организацией, проводившей ДНК-экспертизу. Очередное судебное заседание по данному делу назначено на 28 июля.

Напомним, заявительница считает, что за допущенную ошибку врачи обязаны компенсировать моральные страдания и ее дочери, воспитанной в неблагополучной семье.

В детстве из-за недосмотра родителей девочка частично лишилась слуха. А когда ребенку исполнилось 13 лет, ее отец попал в тюрьму за убийство. Вскоре умерла от алкоголизма мать. В итоге девочку вместе с братом и сестренкой поместили в приют.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.07.17

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