20-летний коркинец открыл огонь по знакомым, выбивавшим из него 5 тысяч рублей

Молодому южноуральцу пришлось отстреливаться от знакомых уголовников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Коркино накануне вечером.

Около 18:00 жители улицы Керамиков услышали звуки выстрелов и вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали 20-летнего парня. Однако молодой человек заявил, что был вынужден применить оружие.

По словам коркинца, к нему приехали два его ранее судимых знакомых 1993 и 1992 годов рождения. Они запихнули приятеля в машину и отвезли в лес, где принялись избивать и угрожать ему пневматической винтовкой, требуя 5 тысяч рублей, пишет «Горняцкая правда». Парень, сделав вид, что согласился, попросил отвезти его домой, чтобы якобы отдать им требуемые деньги. Когда же они приехали к нему в дом, молодой человек сумел добраться до отцовского охотничьего ружья и открыл огонь по обидчиками.

Не солоно хлебавши, грабители вынуждены были бежать. Тем же вечером парочку задержали полицейские. В их отношении открыто уголовное производство по факту разбойного нападения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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