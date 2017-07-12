Челябинцы смогут купить билеты на автобус в Интернете

Автобусные перевозчики Челябинска смогут продавать билеты на пригородные и междугородние рейсы в Интернете.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании «Яндекс», каждый месяц челябинцы задают поисковику 1 миллион 700 тысяч запросов об автобусных рейсах. Но далеко не все рейсы доступны в сети: сейчас можно купить билеты менее чем на 1% рейсов. Теперь перевозчики смогут добавить свои рейсы на сервисы Яндекса, открыть бронирование и продажу билетов онлайн. Комиссия за бронирование билета с перевозчиков не взимается, при онлайн-продаже она составляет для них 5%. Забронированный билет пассажир сможет оплатить наличными при посадке.

Зарегистрироваться в Диспетчерской можно за несколько минут. В течение суток рейсы перевозчика появятся в приложениях «Яндекс.Автобусы» и «Яндекс.Расписания». Перевозчик сможет менять в Диспетчерской данные о рейсах и следить за продажей и бронированием билетов. Вдобавок к веб-сервису перевозчики получат мобильное приложение для Android. С его помощью водитель может сверяться со списком пассажиров и дополнять его прямо в поездке.

Диспетчерская помогает также оформлять перевозки в контролирующих органах. Сейчас перевозчик обязан сообщать информацию о пассажирах в Автоматизированную централизованную базу персональных данных о пассажирах (АЦБПДП). Диспетчерская делает это автоматически – при продаже или бронировании билета. Она позволяет также распечатать договор фрахтования, который необходим для заказных рейсов. Это можно сделать через веб-сервис или мобильное приложение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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