Эпидемия продолжается: на Южном Урале из спортивного лагеря госпитализировали 9 детей

В Челябинской области выросло количество заболевших детей в спортивном лагере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного минздрава, на данный момент из двух отрядов лагеря «Олимпиец» госпитализировано 9 детей. Энтеровирусный менингит диагностирован у четырех воспитанников спортивного лагеря. У пятерых пациентов вирус, поражающий центральную нервную систему, не обнаружен.

В ведомстве уточнили, что эпидемиологическая ситуация в норме.

В настоящее время лагерь продолжает работать. Дети, имевшие контакт с заболевшими, находятся в отдельном помещении под наблюдением врачей.

Напомним, вспышку менингита зафиксировали в оздоровительном лагере Сосновского района. На прошлой неделе в челябинскую больницу были доставлены четверо спортсменов в возрасте от 7 до 9 лет. Все заболевшие приехали на отдых в составе одной футбольной секции СДЮШОР №3 и жили по соседству. В администрации лагеря заявили, что в момент заезда у всех 169 детей имелись справки о прохождении медицинского осмотра. По сообщению о вспышке вирусной инфекции в летнем учреждении организована прокурорская проверка. Эпидемиологическое расследование проводит также региональное управление Роспотребнадзора. В связи с тем, что серозный менингит передается воздушно-капельным путем, руководству спортивного лагеря выдано предписание о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Уже отобраны пробы воды, дезинфицирующих средств и смывы, организована заключительная дезинфекция. Возбудители инфекции пока не обнаружены.

Новых случаев заболевания в летнем учреждении за последние четыре дня не зафиксировано.

Челябинск, Юлия Димова

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