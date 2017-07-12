Россияне прячут «под матрасом» десятки триллионов рублей

России необходимо привлечь граждан к инвестиционным процессам. Такое заявление сделали в Центре стратегических разработок, выпустив доклад «Перспективы развития финансового сектора России». Главный вывод документа: страна срочно нуждается в изменении структуры финансового сектора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты констатируют, что российский небанковский финансовый сектор находится в состоянии глубокой депрессии. Между тем в современном мире именно он является основным местом формирования долгосрочных инвестиционных ресурсов, дефицит которых столь остро ощущается в отечественной экономике.

Причины такого состояния небанковского финансового сектора состоят в том, что основную часть его активов формируют пенсионные деньги, но значительная их часть остается в распоряжении государства, препятствуя развитию индустрии частного управления активами в России.

Еще не так давно пенсионный сектор демонстрировал наилучшие результаты среди всех сегментов небанковского финансового рынка, в том числе в плане международных сопоставлений. Однако пенсионные накопления были заморожены, и в ближайшие три года государство не планирует их размораживать. За последние три года в результате замораживания пенсионных накоплений НПФ и управляющие компании недополучили около 1 триллиона рублей. При этом эти деньги не сохранились и в казне. Ведь за то же время на санацию банков и гарантию выполнения их обязательств государство потратило более 1,6 триллиона рублей.

Между тем, значимость небанковских финансовых организаций как поставщиков долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики исключительно велика именно для современных российских условий, отмечают эксперты. Существенное увеличение объема долгосрочных инвестиций со стороны банковской системы невозможно по целому ряду причин. Так, емкость банковского сектора уже находится на уровне, при превышении которого, по данным современных теоретических и эмпирических работ, этот сектор начнет тормозить экономический рост. А доля банков в структуре внешних источников финансирования инвестиций в основной капитал уже сопоставима с рядом стран, в которых банковские пассивы по срочности в разы превосходят пассивы в России.

Поэтому разумной политикой представляется развитие институциональных инвесторов, аккумулирующих долгосрочные инвестиционные ресурсы, привлекаемых у населения.

По мнению авторов, в российской экономике сложилась неэффективная с макроэкономической точки зрения структура сбережений населения. «Население, инвестируя большую часть накоплений в недвижимость, иностранную валюту и банковские депозиты, действует вполне рационально в тех условиях, которые существуют на рынке, – отмечают авторы документа. – Для того чтобы повысить эффективность трансформации сбережений населения в долгосрочные инвестиции в реальном секторе, необходимо изменить условия такого рода вложений. Тогда предприятия смогут привлекать длинные ресурсы от населения через различные финансовые инструменты». И такие ресурсы есть: по оценкам экспертов, финансовые средства, находящиеся в распоряжении домашних хозяйств, превышают 40 триллионов рублей (это примерно половина ВВП страны).

Нужно поменять инвестиционную модель – перейти от «точечного» инвестирования собственных средств предприятий, государственных средств и иностранных инвестиций к массовому инвестиционному процессу, в который вовлечены широкие массы домохозяйств, повышающему уровень конкуренции и эффективность экономики, настаивают авторы доклада.

Для этого необходимо повысить уровень защиты инвесторов и других клиентов финансовых организаций, уровеньих информированности, а также финансовой и юридической грамотности. Еще одним направлением реформы финансового сектора должно стать наращивание «полноты» рынка, внедрение новых современных инструментов, продуктов и услуг, повышение ликвидности существующих сегментов рынка, вовлечение активов в финансовый оборот. Также нужно создать условия для опережающего развития небанковских финансовых организаций и объемов опосредуемых ими сбережений посредством повышения доступности рынка финансовых услуг, повышения устойчивости его институтов, снижения транзакционных издержек. Кроме того, правительству придется заняться совершенствованием стимулов для использования финансового рынка как источника долгосрочных инвестиций и модернизацией системы регулирования и надзора финансового сектора с целью устранения конфликтов интересов и снижения надзорных издержек.

Эксперты ЦСР ожидают, что предложенные преобразования будут не просто способствовать развитию финансового сектора, но и приведут к важнейшим изменениям на макроуровне, среди которых можно выделить увеличение объема инвестиций при опережающем росте долгосрочных капиталовложений, в первую очередь прямых инвестиций; расширение возможностей для структурных реформ; ускорение экономического роста; снижение инфляции; диверсификацию структуры и повышение доходов населения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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