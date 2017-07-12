На Южном Урале нашли в кустах пьяного ребенка

В Челябинской области 10-летний мальчик угодил в реанимацию, перебрав с алкоголем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в районе завода ЮМЭК в Южноуральске. Нетрезвого мальчишку заметил в кустах проходивший мимо полицейский. Сотрудник МВД вызвал ребенку скорую помощь.

С диагнозом «острая интоксикация» несовершеннолетнего госпитализировали.

В настоящий момент юный пациент находится в сознании, с ним работают врачи и сотрудники полиции, сообщает газета «Вся округа».

Известно, что ребенок воспитывается в неблагополучной семье, имеет психическое расстройство. Ранее он уже трижды направлялся в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Одной из последних его выходок стал поджог венков на мемориале «Вечный огонь» минувшей весной.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.07.17

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