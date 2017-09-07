Закрытие движения троллейбусов на главной улице Челябинска продлили

Власти Челябинска продлили закрытие движения троллейбусов по проспекту Ленина.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с продолжением работ по укладке дорожного покрытия на проспекте Ленина от улицы Российской до улицы Артиллерийской закрытие движения троллейбусов продлевается до 23 часов 8 сентября.
Троллейбусы № 8 направляются по маршруту № 25 «ЧКПЗ – Политехникум».
Троллейбусы № 10 направляются по маршруту № 4 «ЧКПЗ – Солнечный берег».
Троллейбусы № 16 проследуют по трассе «ЖБИ – ЧТЗ».
Троллейбусы № 19 направляются по маршруту № 6 «пос. Первоозерный – ЧТЗ».
Троллейбусы № 26 направляются по маршруту №27 «ул. Молдавская – Вокзал»
Движение троллейбусов по маршрутам № 2 и № 11 на время выполнения ремонтных работ отменяется.
Просим пассажиров внимательно планировать поездки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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