В Челябинске сотрудника МУП ПОВВ наказали за затягивание ремонта водовода

В Челябинске привлекли к ответственности сотрудника водоснабжающей организации, больше суток продержавший горожан без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района областного центра провело проверку по сообщению в средствах массовой информации об отключении горячего и холодного водоснабжения жителям домов по улице Сони Кривой.

Установлено, что утром 2 июля нынешнего года на сетях водоснабжения произошла авария. В нарушение положений федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», а также правил предоставления коммунальных услуг, водоснабжение в жилых домах было восстановлено лишь днем 3 июля. Период отключения водоснабжения составил 28 часов подряд. Между тем, согласно СНиП расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах диаметром до 400 миллиметров при глубине заложения труб до 2 метров составляет 8 часов.

«Допущенные нарушения сроков устранения аварии на водопроводе повлекли существенные нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, получение качественных и в полном объеме коммунальных услуг в виде водоснабжения и водоотведения», – констатировали в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокуратурой района руководителю МУП «ПОВВ» внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого ресурсоснабжающей организацией приняты меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшем, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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