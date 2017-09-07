Убийцу челябинской школьницы отправили в психушку

Суд отправил убийцу школьницы в челябинском микрорайоне «Парковый» на принудительное лечение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Курчатовского районного суда, молодой человек признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве.

Напомним, осенью прошлого года Челябинск облетела новость об исчезновении 16-летней школьницы. Лишь через неделю нашли ее труп. Местонахождение тела своей жертвы указал сам убийца.

Как стало известно, в октябре молодой человек в компании знакомых отмечал в квартире одной из новостроек день рождения своего друга. В вечеринке принимала участие и 16-летняя челябинка. Через какое-то время они вышли из квартиры. В недостроенном здании микрорайона Парковый между ними произошел конфликт, и парень нанес потерпевшей более 20 ударов ножом в области шеи и туловища. От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия. Труп потерпевшей парень спрятал в этом же здании под бетонной плитой и скрылся с места преступления.

Уже в ходе расследования стало известно еще об одном преступлении молодого человека. В сентябре 2014 года он проходил со своими друзьями по одной из улиц Курчатовского района. К ним подошел ранее не знакомый мужчина, бывший в состоянии алкогольного опьянения, и пошел за ними. Через некоторое время он начал конфликтовать с парнями. Тогда молодой человек не менее 5 раз ударил его ножом, причинив тяжкий вред здоровью.

Однако во время расследования дела об убийстве судебно-психиатрическая экспертиза показала, что парень страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих противоправных действий и руководить ими. Суд признал, что молодой человек подлежит освобождению от уголовной ответственности. Вместе с тем, суд постановил направить его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Челябинский областной суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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