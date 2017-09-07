Спасибо «Стоп-ГОКу»: Челябинская область ушла с последнего места экологического рейтинга

Южный Урал теперь не самый грязный регион России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам лета 2017 года.

Напомним, рейтинг рассчитывается с 2007 года, публикуется четыре раза в год и отражает актуальное состояние экологии в регионах России за отчетный период, поскольку в основу его расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.

Помимо информации из региональных СМИ, анализируются сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей и природопользователей, жалобы жителей на «горячую линию» «Зеленого патруля», материалы собственных полевых исследований и прочее.

Десятка лидеров «Экологического рейтинга» по итогам лета 2017 года выглядит следующим образом: Тамбовская область, республика Алтай, Алтайский край, Санкт-Петербург, Чувашская республика, Ульяновская область, Москва, Белгородская, Мурманская и Курская области.

Сменился анти-лидер рейтинга. Последнюю позицию теперь занимает Свердловская область. Далее, по возрастающей: Челябинская, Московская, Иркутская, Брянская области, Севастополь, Ленинградская область, республика Бурятия, Оренбургская область, Еврейская АО.

Следует отметить, что Челябинская область с лета прошлого года занимала последнее, 85 место. Вообще же на протяжении почти всей истории рейтинга Челябинская и Свердловская области традиционно «соревновались» между собой за весьма сомнительную честь называться самымх экологически неблагополучным регионом страны.

На сей раз Южному Уралу удалось покинуть последнее место, поднявшись на 84 место. Регион улучшил свой сводный экологический индекс на 2 балла – до 36 из 100. При этом, по всей видимости, способствовала этому активность южноуральцев в борьбе с Томинским ГОКом. Об этом свидетельствуют оцениваемые «Зеленым патрулем» индикаторы.

Так, природоохранный и промышленно-экологический индексы области остались в сравнении с предыдущим периодом (весна 2017) без изменений – соответственно, 17 и 34 из 100.

Что касается индикаторов природоохранного индекса, то здесь крайне отрицательно оцениваются состояние воздуха (7 минусов из 7) и земельных ресурсов (4 минуса из 4). Не в восторге экологи оказались и от содержания и финансирования южноуальских особо охраняемых территорий. Вообще, плюсов удостоились лишь вода (1 плюс на 4 минуса) и биоресурсы региона (2 на 2).

При определении промышленно-экологического индекса оценивались состояние промышленной среды, обращение с твердыми коммунальными отходами и уровень ответственности бизнеса. Промышленная среда ожидаемо удостоилась только минусов. Не намного лучше дела обстоят и с экологической ответственностью бизнеса: эксперты выставили по этому индикатору 1 плюс на 8 минусов. А вот «мусорная» тема более или менее удовлетворила экологов: 8 плюсов на 7 минусов.

Единственный индекс, продемонстрировавший рост, – индекс социально-экологический. Он-то и прибавил те самые 2 балла, поднявшись до 53. Но в этом нет заслуги властей региона, продолжающих, с точки зрения экспертов «Зеленого патруля», крайне неэффективную экологическую политику. Состояние ЖКХ экологи также оценили отрицательно. Зато очень высоко общественники оценили уровень экологического образования в регионе (11 плюсов из 11) и активность гражданского общества в отстаивании своих прав (2 плюса из 2). Можно предположить, что составители рейтинга «увидели» гражданское общество на Южном Урале, во многом, благодаря продолжающейся борьбе челябинцев и жителей окрестностей против строительства Томинского ГОКа, а также магнитогорцев, активно выступавших против строительства рядом с городом цементного завода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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